Verstappen: "Manca qualcosa, ma è tutto in gioco"

Secondo tempo in qualifica per Max Verstappen in Qatar, dietro alla Mercedes di Lewis Hamilton. L'olandese della Red Bull è apparso comunque tranquillo in vista dela gara, spiegando che qualcosa non ha funzionato al massimo ma che è fiducioso di poter migliorare le prestazioni della sua monoposto. "Ci manca un pochino di passo - ha detto - è stato un weekend complicato per noi, come si è visto in qualifica e anche già nelle terze libere. Abbiamo faticato un po’ di più del normale. Sono comunque secondo ed è tutto in gioco per la gara, dove vogliamo lottare per qualcosa di più”. La prima curva potrà essere decisiva per il Gran Premio? “E’ difficile fare previsioni perché è la prima volta che corriamo qui e ci sono tante incognite. Non voglio pensare troppo a queste cose. Dobbiamo lavorare sulla partenza e poi vedremo come andrà a finire. Ora rivedremo le qualifiche, le esamineremo, e poi ci concentreremo sulla gara in generale".