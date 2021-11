Lesione causata dal passaggio sui cordoli e necessaria sostituzione del telaio sulla monoposto numero 16 del monegasco. Lavori al box della Rossa a poche ore dal GP per mantenere il 13esimo posto in griglia senza dover partite dalla pit-lane. La conferma da Leclerc sui social. Oggi il GP del Qatar live alle 15 su Sky Sport F1 (canale 207) e anche in 4k

Lavori conclusi nel box Ferrari per la sostituzione del telaio sulla monoposto di Charles Leclerc. Il danno sarebbe stato causato dal fuoripista nel Q1 di ieri in Qatar. Il team ha lavorato fino ai termini previsti dal coprifuoco per poi riprendere a prima dal GP con l'obiettivo di non partire dalla pit-lane e conservare il 13° posto in griglia. Missione compiuta, come poi confermato da un post del pilota sui social.