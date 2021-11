In tre dai commissari per l'ultimo giro del Q3 e le bandiere gialle che non sarebbero state rispettate. Il pilota Red Bull, che è stato per circa 30' dai commissari, chiamato a spiegare il mancato rallentamento in regime di "doppia gialla". Ora tocca a Valtteri e Carlos per la singola. Può cambiare la griglia di partenza?. Oggi il GP alle 15 live su Sky Sport F1 e anche in 4K LA GRIGLIA DI PARTENZA (PER ORA) DEL GP - F1 E ATP FINALS: LA DOMENICA SKY Condividi

A Losail, prima ancora di scendere in pista, si va verso un momento che potrebbe essere cruciale per la domenica del GP del Qatar.. Hamilton ieri ha conquistato la terzultima pole della stagione, ma un episodio nel finale del Q3 potrebbe modificare la griglia di partenza. La foratura di Gasly, piantatosi sul rettilineo con la sua AlphaTauri, e la conseguente esposizione delle bandiere gialle, ha imposto ai piloti di rallentare Ma non tutti potrebbero aver rispettato questo regime: è quanto sostiene la Fia che ha convocato per questa mattina Max Verstappen (Red Bull), Valtteri Bottas (Mercedes) e Carlos Sainz (Ferrari). L'olandese è stato il primo a presentarsi davanti ai commissari (dalle 11 italiane) dove è rimasto per circa 30 minuti.

Doppia per Max, singola per Valtteri e Carlos: le bandiere gialle nel Q3 Per quanto scaturite dallo stesso motivo, le convocazioni di Verstappen da un lato e di Bottas e Sainz dall'altro, presentano una differenza. L'olandese è stato chiamato per non aver rispettato una doppia bandiera gialla nel suo tentativo conclusivo nel Q3, mentre il finlandese e lo spagnolo per singola bandiera gialla.

La situazione al momento Appapre piuttosto complicata dato che, come detto, Verstappen è passato in regime di "doppia gialla" e gli altri con singola. Ma tutte le bandiere sono state sventolate dai commissari di percorso arbitrariamente, mentre la direzione gara aveva deciso di non esporre nulla per lasciar finire il giro a tutti. I piloti, infatti, avevano segnali luminosi verdi alla loro destra. Ma non finsce qui, perché i segnali luminosi - come mostra l'immagine sottostante - sono posizionati lì per la pit-lane. Quindi potrebbe essere stata la loro inclinazione a trarre in inganno i piloti.