Hamilton deve recuperare 8 punti tra le gare di Jeddah e Yas Marina per provare a confermarsi campione ed evitare che il titolo 2021 lo vinca Verstappen. Sono 6 i gap più "piccoli" nella storia della Formula 1 a due GP dalla fine: come è andata a finire in passato? Ripercorriamo queste stagioni in ordine cronologico. Il Mondiale torna il 5 dicembre in Arabia Saudita: diretta Sky Sport F1 (canale 207)

CLASSIFICHE - VERSTAPPEN, PRIMO MATCH POINT