Verstappen, match point a Jeddah: le combinazioni

Dopo la vittoria in Qatar Lewis Hamilton ha guadagnato 6 punti in classifica piloti su Max Verstappen. L'olandese della Red Bull mantiene quindi 8 punti di vantaggio sul rivale a due gare dalla fine del Mondiale. Nel GP dell'Arabia Saudita Max avrà quindi il primo match point per vincere il titolo, vediamo quali sono le possibili combinazioni

Verstappen vince se...

Per laurearsi campione del mondo per la prima volta in carriera, con una gara di anticipo sulla fine del Mondiale, Verstappen in Arabia Saudita deve guadagnare 18 punti su Hamilton. Accadrà così se...