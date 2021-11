La Formula 1 per la prima volta a Jeddah, in Arabia Saudita, dove potrebbe essere assegnato il titolo 2021. Domenica gara alle 18.30: tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Il Mondiale di Formula 1 fa tappa per la prima volta a Jeddah, in Arabia Saudita, dove potrebbe essere assegnato il titolo piloti 2021. Per Max Verstappen la prima occasione di chiudere la partita contro Lewis Hamilton in una sfida che si giocherà sui 50 giri di un circuito lungo 6,174 Km. Domenica gara alle 18.30 e weekend che, come sempre, sarà tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207).