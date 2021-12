Potrebbe essere il weekend decisivo di una sfida mozzafiato: Max Verstappen e Lewis Hamilton hanno dato vita a un Mondiale che non dimenticheremo per le tante emozioni. Riviviamo qui i momenti salienti in attesa della gara di Jeddah, mentre sugli account social della F1 la lotta Max-Lewis diventa l'hashtag #HistoryAwaits. Il GP dell'Arabia Saudita è live su Sky Sport F1 (canale 207)

