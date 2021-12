Lo spagnolo sul weekend in Arabia Saudita: "Non posso avere aspettative, perché non so come sarà da guidare e come sarà per la nostra macchina. Di sicuro è molto diverso da quelli che siamo abituati ad affrontare". E poi un bilancio: "Corsa al quinto posto nel primo anno in Ferrari, sono soddisfatto". Il GP di Jeddah è live su Sky Sport F1 (canale 207)

VERSTAPPEN CAMPIONE SE... - GUIDA TV