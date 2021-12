Carlos Sainz dopo la giornata di libere a Jeddah: "Sento fiducia, il ritmo c'è sempre stato. Vedremo con i diversi carichi di benzina. Sarà grande battaglia per il 5° posto con McLaren, Alpha Tauri e Alpine". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1 (canale 207)

Carlos Sainz conferma il feeling con la Ferrari anche su una pista nuova come quella di Jeddah . Lo spagnolo chiude 7° le seconde libere del GP di Arabia Saudita , restando davanti al compagno Leclerc, evidenziando un buon ritmo anche nel passo gara.

"Sarà grande lotta per il quinto posto"

"E' diversa come pista rispetto alle altre. Ha grande intensità, brivido e adrenalina, non le vivevo da tanto tempo. Sei molto vicino ai muri, giochi sui centimetri. Siamo rimasti incolumi oggi, speriamo nel weekend. Sento fiducia, il ritmo c'è sempre stato. Dobbiamo analizzare con i differenti carichi di benzina, sarà grande lotta con McLAren, Alpha Tauri e Alpine. Dal 5° posto in giù sembra una battaglia serrata".