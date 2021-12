È un'ipotesi difficile ma non impossibile. Se Max Verstappen, attuale leader del Mondiale, e Lewis Hamilton arrivassero in parità all'ultimo GP della stagione ad Abu Dhabi? C'è un solo precedente nella storia del Mondiale. Tutto il weekend della F1 in Arabia è live sul canale 207 di Sky

Otto punti di vantaggio e due gare ancora da disputare. Max Verstappen in Arabia Saudita ha a disposizione il primo match point per chiudere la "partita Mondiale" contro Lewis Hamilton e laurearsi campione. E se arrivassero in parità all'ultima gara in programma ad Abu Dhabi la prossima settimana?

Parità in classifica dopo Jeddah: ecco cosa deve accadere

Cosa dovrebbe accadere per vedere Verstappen e Hamilton in parità dopo il Gran Premio dell'Arabia Saudita? In caso di vittoria di Hamilton con il giro veloce, e Verstappen secondo, i due arriverebbero al weekend di Yas Marina proprio a pari punti, con l'olandese della Red Bull in "vantaggio virtuale" per il maggior numero di vittorie (9 a 8).