Jeddah, violento scontro Fittipaldi-Pourchaire

Al via della gara domenicale della Formula 2, la vettura del francese Theo Pourchaire (ART) si pianta e viene travolta da quella del brasiliano Enzo Fittipaldi (Charouz RS). Gara interrotta, lunghi momenti di angoscia, ma entrambi i piloti sarebbero stati estratti coscienti dalle vetture e subito sottoposti agli accertamenti del caso. Poi trasportati in ospedale con l'elisoccorso. Ferite per il brasiliano agli arti inferiori, ma parla e si muove. Qui tutti gli aggiornamenti LIVE