Dopo il GP di Arabia si aggiorna una statistica impressionante: per la 20^ volta in carriera, Verstappen chiude secondo dietro Hamilton. E' un record, al pari di Lewis-Rosberg e di Schumi-Barrichello. Un 'eterno 2°' che proverà a ribaltare le sorti nella sfida che assegnerà il Mondiale domenica ad Abu Dhabi, in diretta su Sky Sport F1

Di “ eterni secondi ” nella storia della F.1 ce ne sono stati tanti, a partire da Chris Amon, 11 volte a podio senza vittorie, rimpiazzato in tempi più recenti prima da Stefan Johansson (12) e quindi da Nick Heidfeld (13). Letteralmente eterni secondi, visto che Heidfeld è stato per 8 volte secondo senza vincere, Johansson 4 ed Amon 3, record insuperati. Ma essere un “eterno secondo” all’interno di un duello , quando a vincere è sempre “quell’altro”, assume una dimensione totalmente diversa , anche se il palmares delle vittorie, a differenza dei casi succitati, non è fermo a quota zero.

È successo 20 volte in totale, le stesse di Hamilton-Rosberg e di una coppia Ferrari che ha fatto epoca: Michael Schumacher e Rubens Barrichello. Hamilton in questa statistica è impressionante: oltre alle 40 volte in cui ha regolato al traguardo Nico e Max, per 19 volte ha vinto davanti a Bottas, 15 davanti a Vettel e per 7 davanti a Raikkonen. In altre parole 81 delle sue 103 vittorie sono state a discapito di soli 5 piloti: un dato in grado di scoraggiare qualsiasi concorrenza… Ma per Hamilton, chi è la “bestia nera”? Sono due, Sebastian Vettel e Nico Rosberg: per 11 volte Lewis ha dovuto concedere la vittoria a Seb o a Nico, finendo secondo.