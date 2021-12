Lewis Hamilton commenta il primo round del match con Verstappen, finito in parità nel venerdì di Yas Marina: "Giornata discreta, siamo vicini ai rivali anche se il punto interrogativo è sul passo gara. Sarà una bella battaglia come le scorse gare". Tutto il weekend di Abu Dhabi in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

HIGHLIGHTS DELLE LIBERE