Il campione del mondo di MotoGP, Fabio Quartararo, ha parlato a Sky Sport in occasione delle qualifiche di Abu Dhabi: "Tifo Hamilton perchè lo conosco di più, Verstappen è stato impressionante nelle qualifiche. Ero nervoso quando mi giocavo il titolo, Lewis sembra tranquillo. Sarà una gara spettacolare, una bella lotta tra due campioni". Domenica alle 14 si assegna il Mondiale a Yas Marina: tutto in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

" Sono qui per tifare Lewis , visto che lo conosco un po' di più. E' stata una qualifica sorprendente, avevamo scommessa con un amico ma non potevamo aspettarci questo tempo da Verstappen: impressionante . Hamilton ha vinto sette Mondiali, ha tanta esperienza e mi sembra davvero tranquillo da fuori . Penso che sarà una gara molto interessante"

"Quando ti giochi un Mondiale è normale essere nervosi"

"Quando ho vinto il titolo ero molto nervoso, la notte prima e anche il giorno stesso. Non avevo mai avuto l'esperienza di giocarmi un titolo mondiale. E' molto strana come sensazione, Verstappen non è proprio nella mia stessa situazione: quando ho vinto il titolo io mancavano ancora alcune gare, lui si gioca tutto domenica. Però ha fatto una qualifica straordinaria e sarà una bella sfida domani con Hamilton".