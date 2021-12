Nella seconda sprint del sabato di Abu Dhabi, vittoria per il cinese che il prossimo anno sarà in Formula 1 per far coppia con Bottas in Alfa Romeo. Sul podio anche Shwartzman e Bochung. Piastri si era laureato campione 2021 nella gara precedente. Tutto il weekend di Yas Marina live su Sky Sport F1 (canale 207)

Oscar Piastri è il campione 2021 di Formula 2: ha chiuso la pratica ad Abu Dhabi già in gara 1, tagliando il traguardo al terzo posto, dopo aver conquistato venerdì anche la quinta pole position consecutiva. Il cinese Zhou ha confermato il proprio disimpegno dal via in avanti, Shwartzman, il russo compagno di squadra di Piastri in Prema, ha provato inutilmente a tenere aperto il campionato ancora per un po'. Per effetto dell’inversione dei primi dieci al traguardo, in Gara 2 artono davanti Armstrong e Boschung. Ciò premesso, la Sprint 2 e la Feature di domenica valgono oramai solo per le statistiche.



La partenza delle Sprint 2



Al via, partono lenti, nel primo giro si sfiorano prima Pourchaire e Piastri, poi Piastri e Lawson, Piastri e Doohan. Ma in testa rimane Armstrong, davanti a Boschung e Zhou, mentre il campione 2021 scivola in 14° piazza. Shwartzman è quinto. Al terzo giro Zhou è secondo, Shwartzman quarto e Piastri tredicesimo. Davanti Armstrong fa la gara e segna il giro veloce. Alla quarta tornata Caldwell prende in pieno Deledda, che lo aveva superato, e per l’italiano la gara finisce qui.