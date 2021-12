Max Verstappen è campione del mondo 2021 dopo un successo clamoroso ad Abu Dhabi: contatto al via non indagato dai commissari e Hamilton al comando per tutta la gara. Poi succede di tutto nel finale: la safety car per l'incidente di Latifi consente alla Red Bull di montare la gomma nuova. Alla ripartenza, l'olandese va a prendersi il suo primo titolo iridato. Anche la Ferrari sul podio con Sainz

GP ABU DHABI: IL RESOCONTO DELLA GARA