A Miami in corso i 19 giri della seconda gara veloce della stagione: Verstappen davanti a Leclerc, Perez e uno splendido Ricciardo che sta duellando con Sainz,. Ritiro per la McLaren di Norris. Il sabato ad alta velocità proseguirà alle 22 con le quelifiche in vista della gara di domani. Tutto il weekend di Miami è in diretta su Sky e in streaming su NOW

