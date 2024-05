Verstappen-Leclerc: è questa la prima fila da sogno della Sprint di Miami, in programma domenica alle 18. Dietro di loro Perez e il ritrovato Ricciardo, con la seconda Ferrari Sainz che scatterà 5^. Più dietro le McLaren e le Mercedes. Tutto il weekend di Miami è in diretta su Sky e in streaming su NOW

QUALIFICHE SHOOTOUT, GLI HIGHLIGHTS