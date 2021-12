Tra le tante l’istantanea più bella e rappresentativa di questo Mondiale rimarrà l'abbraccio tra Hamilton e Verstappen: il rispetto tra due immensi campioni che vale anche come un simbolico passaggio di eredità. Max è il nuovo campione del mondo. Il primo pilota olandese a riuscirci, ma in assoluto il primo pilota non Mercedes a prendersi il titolo nell’era power unit. Che fa già di per sé capire l’impresa che lui e la Red Bull hanno costruito in questa stagione pazzesca, fatta di 10 pole e 10 vittorie personali, tanti sorrisi ma anche tante polemiche. Fino alla fine. Per essere ufficialmente incoronato campione ha infatti dovuto aspettare praticamente cinque ore dalla bandiera a scacchi.