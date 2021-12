Con quasi 4 milioni di spettatori medi e il 22,6% di share, la Formula 1 su Sky Sport e TV8 è il programma più visto in tv nel pomeriggio. In 4 milioni 453mila (25,8 di share) hanno seguito l’ultimo giro della gara. Il weekend di Abu Dhabi è stato il migliore della stagione 2021 su skysport.it con più di 1 milione 100mila utenti unici , 4 milioni di page views e quasi 1 milione 300mila videoviews

Ascolti al top per la Formula 1 su Sky Sport e TV8 in una domenica indimenticabile per chi ama lo sport. Ieri Il GP di Abu Dhabi, live dalle 14 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in chiaro su TV8, è stato visto da 3 milioni 985 mila spettatori medi, con il 22,6% di share e oltre 6 milioni 800 mila spettatori unici, con una crescita dell'86% rispetto alla stessa gara dello scorso anno.

Picco d'ascolti per l'ultimo giro

In occasione dell’ultimo giro, con lo spettacolare duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, si è registrato un picco di 4 milioni 453 mila spettatori e il 25,8% di share alle ore 15.31. Il GP di Abu Dhabi è stato il programma della domenica pomeriggio più visto in tv. Nel dettaglio, sono stati 1 milione 509 mila gli spettatori medi (8,5% di share) che hanno seguito la gara su Sky Sport (+79% rispetto ad Abu Dhabi 2020) e 2 milioni 476 mila gli spettatori medi (14% di share) che hanno visto la gara su TV8 (+90% rispetto ad Abu Dhabi 2020).