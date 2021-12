Per la prima volta Lewis Hamilton perde un GP nell'ultimo giro: Verstappen vince ad Abu Dhabi e spezza un monopolio Mercedes che durava dal 2014. L'olandese, 34° pilota a vincere il titolo, è il quarto più giovane e il primo non inglese o tedesco a conquistare il Mondiale dal 2007. Tutte le statistiche di Max campione. “Fino all’ultimo giro” su Sky Sport F1 (canale 207) da lunedì 13 dicembre alle 20

Finale rocambolesco e controverso ad Abu Dhabi. Un dato su tutti per comprendere

quanto il sorpasso di Verstappen ad Hamilton sia stato epocale: nelle precedenti 12

edizioni del GP negli Emirati non si era mai, ma proprio mai, registrato un sorpasso per la prima posizione dopo il primo giro. Il fatto che si registri all’ultimo giro della gara finale di un mondiale con i rivali a pari punti alla vigilia, dà la dimensione, anche dal punto di vista statistico, dello shock dell’accaduto. Per Hamilton è una brutta doccia fredda: dopo aver vinto il mondiale 2008 (contro Massa) con un sorpasso sul derelitto Glock all’ultima curva dell’ultimo giro, ora ne perde uno a 11 curve dalla fine. E, per la prima volta in assoluto, Lewis perde un GP subendo un sorpasso all’ultimo giro. In Francia, sempre contro la bestia nera Verstappen, lo aveva subito a due giri dalla fine…