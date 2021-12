Dalla Spagna: Sainz verso il rinnovo con la Ferrari fino al 2024?

Dopo un campionato nel quale ha chiuso come ‘primo degli altri’, quinto in classifica piloti (con 164.5 punti e 4 podi), alle spalle delle irraggiungibili coppie Red Bull e Mercedes, Carlos Sainz - stando ai rumors che arrivano dalla Spagna - sarebbe pronto ad estendere il suo contratto con Ferrari sino al 2024 .

Il ruolo del Banco Santander

Voci alimentate anche dal ritorno come premium partner di Banco Santander (banca spagnola, già legata a Ferrari dal 2010 al 2017, in concomitanza con l’arrivo di Alonso). Lo spagnolo è in scadenza di contratto alla fine del 2022 e, in virtù di tutto questo, un annuncio di prolungamento del contratto già in questa pausa invernale non sorprenderebbe.