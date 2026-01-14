Red Bull e Racing Bulls, via alla nuova era in F1

Red Bull inaugura ufficialmente la sua nuova era in Formula 1 con un grande evento negli Stati Uniti, nella sede Ford in Michigan. Nella notte tra il 15 e il 16 gennaio verranno, infatti, presentate le livree e gli sponsor della monoposto 2026 di Verstappen e Hadjar, così come quella della Racing Bulls di Lawson e Lindblad. Tutta la nuova stagione di F1 è live su Sky in streaming su NOW

Per Red Bull inizia una nuova era, mentre per Ford è un ritorno vero e proprio in Formula Uno. In Michigan, nella sede del costruttore americano, verranno presentate in grande stile livree e sponsor sia della nuova monoposto di Verstappen e Hadjar che della sorella Racing Bulls. In un grande evento organizzato negli Stati Uniti per dare ufficialmente il via a quella che è una storia nella storia della rivoluzione regolamentere di questa stagione.

È una Red Bull che diventa grande e più autonoma, la prima vera e propria senza Newey. Tra pochi giorni scenderà infatti in pista con motori sviluppati in casa dalla Red Bull Powertrains a Milton Keynes, con il supporto e il know-how sull'elettrico di Ford e la sua esperienza nel settore automobilistico. Un passo importante, voluto e caldeggiato fortemente dall'ex team principal Horner, che ha causato non poche frizioni interne nel recente passato.

Per contenuti e forme delle vere RB22 e VCARB03 bisognerà invece aspettare ancora, ma in casa Red Bull non è certo una novità pensando ad altre presentazioni fittizzie. La passerella americana sarà comunque l'occasione per le nuove foto di famiglia: Verstappen con Hadjar, promosso in prima squadra, Lawson con l'unica faccia nuova della griglia 2026, Lindblad. L'unità, prima della tempesta.