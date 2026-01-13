Offerte Sky
Cadillac, livrea speciale per i test F1 di fine gennaio a Barcellona

l'annuncio
cadillacf1team

La Cadillac ha svelato la livrea speciale che utilizzerà durante i test privati di fine mese a Barcellona, in cui scenderà in pista per la prima volta nella storia. "Celebra il patrimonio stilistico di Detroit e la potenza del team globale Cadillac Formula 1", ha detto Mark Reuss, Presidente di General Motors. Tutta la stagione di F1 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

La Cadillac è pronta per fare il suo ingresso in Formula 1. La scuderia americana, che farà il suo debutto nei test privati in programma a fine mese a Barcellona, ha svelato sui social la livrea con cui correrà al Montmelò. Sarà una livrea celebrativa del marchio, con il logo Cadillac ben visibile e la scritta di tutti i nomi dei fondatori del team. La  colorazione definitiva delle monoposto che saranno guidate nel Mondiale da Bottas e Perez sarà poi svelata l'8 di febbraio durante il Super Bowl. “La nostra nuova livrea per i test al Montmelò celebra il patrimonio stilistico di Detroit e la potenza del team globale Cadillac Formula 1, mantenendo segreti i nostri segreti di progettazione - ha dichiarato Mark Reuss, Presidente di General Motors -. Il test di Barcellona è solo l'inizio: non vediamo l'ora di condividere la nostra livrea ufficiale con i fan di tutto il mondo il mese prossimo". 

