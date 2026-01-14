La famiglia Rosin ha annunciato di lasciare Prema Racing, il team che fondò 42 anni fa. E' la fine di un'era per un'eccellenza italiana del motorsport, che ha raccolto titoli nelle categorie minori per oltre 30 anni e ha lanciato alcuni tra i migliori piloti in circolazione

Era da un paio di stagioni che il Team Prema sembrava irriconoscibile in Formula 2 e in Formula 3 e molti degli indizi di questo improvviso calo di prestazioni conducevano verso l'ipotesi dell'eccessivo impegno su troppi fronti, con particolare riferimento a quello negli Stati Uniti. Ora la notizia arriva come un uragano e spazza via ogni dubbio residuo: qualcosa si è rotto in quel meraviglioso orologio che aveva portato il team retto dalla famiglia Rosin (René, Angelo e le mogli Angelina e Grazia) ad essere un autentico punto di riferimento nelle categorie minori delle monoposto.

E difatti la famiglia Rosin ha preso il coraggio a due mani e ha tirato una linea rossa sul proprio presente, decidendo di uscire dal Team Prema, fondato quarantadue stagioni fa da Angelo. E questo vuol dire che se i Rosin non si inventeranno qualcosa di nuovo, non solo la F2 e la F3, ma anche la F4, la F1 Academy e la F. Regional sia Europa che Middle East resteranno orfane di un autentico punto di riferimento. Che verrà a mancare anche in Indycar. Inutile sottolineare cosa significhi il marchio Prema nel motorsport. Al via nel WEC e nell'ELMS, accanto alla Lamborghini nei suoi primi passi.

Ma oggi il 'pitting' è evidente e l'ingranaggio non funziona più. Forse l'ingresso nell'endurance è stato un passo troppo lungo, di sicuro gli investimenti sono sempre stati ingenti. Senza soffrire neppure il cambio di socio con l'uscita di Lawrence Stroll, cinque anni fa, che cedette le quote alla DC Solutions Ltd di Deborah Mayer. Ma oltre Atlantico la Prema non ha trovato l'America come sperava e i bilanci sono saltati. Nel vicentino si è sempre lavorato con grande determinazione e con lo sguardo proteso al futuro e a un 2026 di riscossa. Ma Babbo Natale non deve avere portato investitori nuovi.