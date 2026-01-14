Kimi Antonelli ha iniziato la sua preparazione fisica in vista della stagione di Formula 1. In attesa di salire sulla sua Mercedes, il pilota italiano ha mostrato sui social alcuni momenti degli allenamenti: tennis, nuoto, basket e palestra per lavorare su ogni aspetto atletico

Kimi Antonelli è carico e ha già acceso "i suoi motori" in attesa di accendere anche quello della sua nuova Mercedes. Il giovane pilota italiano ha pubblicato sui social alcuni scatti e video della sua preparazione fisica in vista della nuova stagione in Formula 1. "Dando tutto, fin dall’inizio", ha scritto su Instagram, a corredo di una serie di immagini che lo ritraggono impegnato in diversi sport: tennis, nuoto, basket corsa e tanto lavoro in palestra ma anche un po' di tempo libero. Un allenamento completo per farsi trovare pronto sotto ogni aspetto.