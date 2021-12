9/22 ©Ansa

GP AUSTRIA (4 luglio). E nel secondo round austriaco Max non delude, bissando il successo al Red Bull Ring del weekend precedente e allungando a +32 nel Mondiale su Hamilton, soltanto quarto al traguardo. Verstappen conduce in testa la gara dall'inizio alla fine. "Incredibile - racconta l'olandese - la macchina era irreale! E davvero folle il tifo per me, eravamo i favoriti ma lo abbiamo dimostrato in pista e sono contento che la gente si sia divertita. Diciamo che la stagione per ora si è messa bene...".



