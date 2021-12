Altro titolo per Max Verstappen dopo quello conquistato tre settimane fa a Dubai. L'olandese è infatti al primo posto nella classifica tra i migliori piloti scelti dai piloti stessi. Interpellati da F1, i protagonisti del Mondiale hanno infatti stilato una personale Top-10 dei migliori in questo 2021, a cui sono stati assegnati i punti della gara: 25 al primo, 18 al secondo e così via fino al decimo. Max ha così confermato il suo anno di grazia, precedendo Lewis Hamilton e Lando Norris. Quarta piazza per Carlos Sainz, che anche in questa graduatoria è riuscito a precedere il compagno Charles Leclerc, quinto. Chiude la Top-10 Mick Schumacher. Questi i piloti votanti, in rigoroso ordine alfabetico: Fernando Alonso, Pierre Gasly, Nicholas Latifi, Charles Leclerc, Nikita Mazepin, Lando Norris, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, George Russell, Carlos Sainz, Mick Schumacher, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel.