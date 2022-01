La Ferrari è pronta per iniziare i tre giorni di test privati in programma a Fiorano. La macchina utilizzata è la SF71H del 2018 (e non la SF21). Il test driver Robert Shwartzman scenderà in pista mercoledì 26 e venerdì 28 gennaio, mentre Carlos Sainz e Charles Leclerc gireranno giovedì 27 gennaio

Mercoledì 26 gennaio la Ferrari inizierà i tre giorni di test privati previsti sulla pista di Fiorano. Inizialmente le giornate di test in programma erano quattro, ma martedì 25 gennaio l’inizio delle attività è stato bloccato in attesa di capire quali fossero le macchine autorizzate a girare dalla Federazione Internazionale per i test privati (alla luce anche del cambio dei regolamenti tecnici introdotto quest’anno). Aspettando una risposta ufficiale da parte della FIA, che indichi a tutte le scuderie quali vetture possono essere utilizzate in questo tipo di prove, la Ferrari ha preferito utilizzare una SF71H del 2018 per questi tre giorni di test a Fiorano (dal 26 al 28 gennaio). La decisione della casa di Maranello ricade quindi sulle "Test Previous Cars" risalenti alle stagioni precedenti, per rispettare l’ultima versione del regolamento sportivo.