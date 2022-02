A breve verrà svelata la F1-75, la Ferrari che scenderà in pista per il Mondiale della "rivoluzione" che scatterà in Bahrain nel weekend del 20 marzo. Sky Sport seguirà l'evento in diretta su Sky Sport 24, Sky Sport F1 e in live streaming su Skysport.it. A seguire tutti gli approfondimenti, le foto, i video e le analisi sulla vettura di Maranello

