È stata la giornata di Sainz e Leclerc a Fiorano per il secondo appuntamento con i test della Ferrari. Il primo ad entrare in pista al volante di una SF71H del 2018 è stato Carlos Sainz che ha completato 59 giri. Nel pomeriggio è stato il turno di Charles Leclerc che invece si è fermato a 48 giri: "Non vedo l'ora di scendere in pista con la vettura 2022". Lo spagnolo: "Bello tornare a guidare e vedere così tanti tifosi" Condividi

Un vero e proprio esordio stagionale in attesa dei primi test ufficiali di Barcellona in calendario dal 23 al 25 febbraio e soprattutto del primo semaforo verde della stagione il prossimo 20 marzo in Bahrain. Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno riassaporato la guida della Ferrari nella seconda giornata di test programmati dalla Rossa a Fiorano in un clima particolarmente rigido ma con molti tifosi presenti sugli spalti

Sainz: "Bello tornare a guidare e vedere così tanti tifosi" Il primo ad uscire dai box è stato Carlos Sainz che ha completato un totale di 59 giri (pari a quasi 176 km) tornando a prendere confidenza con la squadra e una monoposto di Formula 1. "In questi giorni, come tutti i nostri colleghi, siamo impegnati al simulatore, al quale alterniamo intense sedute di allenamento fisico in palestra. Tuttavia se parliamo di sollecitazioni, niente mette alla prova il corpo in maniera completa come il salire fisicamente in macchina. Per questo poter girare prima dell'inizio della stagione per un pilota è sempre molto utile. E' come se stessi risvegliando il tuo corpo, ricordandogli cosa significa essere un pilota di Formula 1". Sainz ha poi svelato di essere desideroso di mostrare presto la macchina (che sarà svelata il prossimo 17 febbraio) ai tifosi che oggi affollavano la pista a caccia di autografi. "Mi ha fatto molto piacere vedere così tanti nostri tifosi ai bordi della pista e per questo ho voluto andare a salutarli quando ho finito la mia sessione".