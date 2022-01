Questa la decisione della Fia in vista dell'inizio del nuovo mondiale, che prenderà il via nel weekend del prossimo 20 marzo in Bahrain. La misura sarà obbligatoria per tutti coloro che operano nel paddock, dai piloti ai giornalisti, per finire con gli ospiti delle varie scuderie

Nessuna deroga, nessuna esenzione: la Formula 1 non fa sconti e impone il vaccino obbligatorio contro il Covid per tutti coloro che vorranno o dovranno mettere piede in un paddock durante la prossima stagione. Piloti, team, media e ospiti delle scuderie non potranno dunque lavorare o assistere senza aver completato il ciclo vaccinale (ancora non è chiaro se basteranno per il momento due dosi): è questa la decisione voluta dai dirigenti del Circus che sarà inserita nel regolamento per la prossima stagione, al via in Bahrain nel weekend del 20 marzo. "La direzione della Formula 1 richiederà che tutto il personale viaggiante sia completamente vaccinato e non concederà esenzioni", ha dichiarato un portavoce. Sebbene sia chiaro che la maggior parte del personale all'interno dei team, F1 e Fia ​​si stanno muovendo verso la politica della doppia dose, la decisione porrà un dilemma per coloro che si oppongono alla vaccinazione obbligatoria. Il pilota di auto mediche della Fia Alan van der Merwe, che è salito alla ribalta dopo il suo ruolo nel salvare Romain Grosjean quando la sua auto ha preso fuoco nel Gran Premio di Sakhir nel 2020, ha scelto ad esempion di non vaccinarsi, ma ora sarò costretto a farlo.