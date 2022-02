E' arrivata la nuova Haas per il Mondiale 2022 e questa è l'occasione migliore per capire di più e meglio come saranno le monoposto del 2022. A guidarci in questo percorso è Davide Valsecchi, che analizza la VF-22 del team americano e ci spiega cosa cambierà nel campionato della cosiddetta "rivoluzione". Macchine più "semplici", innanzitutto, ma da quello che vediamo nelle prime immagini della Haas, anche con delle pance più ampie. E cos'è l'effetto suolo? Nel video d'apertura tutto quello che c'è da sapere, a seguire le specifiche tecniche della vettura.

La scheda tecnica della Haas VF-22