La scuderia britannica ha annunciato sui propri canali ufficiali il rinnovo del contratto del pilota anglo-belga fino al 2025: "E' la dimostrazione che crediamo fermamente nel suo talento" FORMULA 1, IL CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI DELLE MONOPOSTO

Lando Norris e la McLren ancora insieme, fino al 2025. Dopo che, durante l’ultimo GP di Montecarlo, la casa inglese aveva annunciato di aver esercitato l’opzione per l’estensione del contratto del suo secondo pilota, senza però specificare fino a quando, ecco che a poco più di un mese dall’inizio della nuova stagione, che scatterà in Bahrain nel weekend del 20 marzo, la Mclaren ha ufficializzato anche la data del prolungamento. Saranno ancora 4, dunque, gli anni di matrimonio col talentuoso pilota anglo-belga, in continua crescita sin da quando, nel 2019, aveva fatto il suo esordio in Formula 1 dopo le prime apparizioni come test driver e pilota di riserva: undicesimo in classifica generale nella prima stagione (2019), nono in quella successiva e sesto nell’ultima, grazie anche a una crescita costante della vettura.

Norris: "La McLaren è casa mia" “Le scuderie sono fatte di persone e io amo le persone che lavorano alla McLaren", le parole di Lanco al sito ufficiale del team. "Una squadra nella quale sono cresciuto e che considero come casa mia. La scorsa stagione ha rappresentato un altro grande passo in avanti, sia per la mia carriera sia per le prestazioni della squadra, e ogni giorno vedo tutto il lavoro, gli investimenti e l'impegno che la squadra mette in pista per riuscire a diventare competitivi ad altissimi livelli e puntare alla vittoria di un titolo in futuro. Tutto questo mi dà grande fiducia e non mi ha fatto dubitare nemmeno per un secondo sulla possibilità di rinnovare”