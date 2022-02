La nuova Red Bull è stata presentata ufficialmente e il campione del mondo in carica Max Verstappen già scalpita. "Mi sento ricaricato e pronto per riprendere a guidare - le sue parole nel giorno in cui la RB18 è stata svelata - mi sento bene ed è importante prepararsi nel miglior modo possibile fisicamente, in particolare quando le cose stanno cambiando con il nuovo regolamento. In termini di macchina, non sappiamo cosa aspettarci completamente, quindi sono entusiasta di vedere per la prima volta come si comporterà in pista. Con le nuove regole avremo bisogno di un po' di tempo per abituarci all'auto, non è che ci salti dentro ed è un aggiornamento rispetto allo scorso anno. Il resto è abbastanza semplice, non sento alcuna pressione in più in questa stagione, farò semplicemente quello che faccio tutto il tempo perché non penso che ci sia alcun motivo per essere diverso. Ora non vedo l'ora che arrivi il momento di uscire dalla pitlane con la RB18". Verstappen, durante la cerimonia con ilò resto del team, ha sottolineato le prime sensazioni avute al simulatore: "La prima cosa che cambia è la visibilità con le gomme più grandi. E poi c'è meno grip".