Rinnovo del contratto uguale rinnovo delle pressioni. E' un po' questa l'equazione che pesa sul groppone di Lando Norris, e il pilota britannico lo conferma nel giorno della presentazione della nuova McLaren: "Guadagno di più quindi ho più pressione? Sono io che mi pongo aspettative, ma mi sento a mio agio. D'altra parte so che da fuori ci si aspetta di più da me adesso". Io pilota di Bristol è molto prudente nel guardare alla stagione che scatterà il 20 marzo in Bahrain: "Non conosco gli sviluppi degli altri, se arriviamo al terzo o quarto posto bisogna essere contenti, migliorare sarebbe straordinario. Non mi permetto di pensare al titolo, mi concentro piuttosto sulla crescita. Credo nel team e nella direzione tecnica che è stata presa".