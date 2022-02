La "rivoluzione" del Mondiale di F1 nelle parole dei piloti AlphaTauri, nel giorno della presentazione della nuova AT03. Il francese: "Un enorme cambiamento rispetto al 2021, ma la partenza sarà per tutti come un foglio bianco". Il giapponese: "Mi aspetto più sorpassi, le macchine del 2022 sono state fatte e pensate per aumentare le opportunità"

