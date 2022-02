Charles Leclerc e Carlos Sainz a Maranello per vedere per la prima volta da vicino la nuova F1-75, la monoposto con la quale affronteranno il Mondiale 2022. "Dov'è? Mamma mia, incredibile!", la loro reazione è di assoluto stupore. Come per un colpo di fulmine...

LA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA FERRARI LIVE SU SKY