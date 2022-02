Michael Masi è stato rimosso dall'incarico di direttore di gara in Formula 1. Dopo le sue controverse decisioni che hanno consentito l'incoronazione di Max Verstappen come campione del mondo nell'ultimo Gran Premio di Abu Dhabi. Lo ha annunciato la Federazione internazionale dell'automobile (FIA). La decisione dell'australiano di riprendere, all'ultimo giro, una gara poi neutralizzata dietro una Safety Car aveva offerto all'olandese dell Red Bull l'opportunità di sorpassare Lewis Hamilton (Mercedes) per andare a vincere il primo titolo iridato in carriera. Per Masi previsto un nuovo incarico.