E' toccato al britannico andare in pista nella mattinata del Day-1 al Montmeló, dove in pit-lane si "aggira" anche Hamilton con un trench stile... agente segreto. Un video lo ritrae mentre osservava l'ingresso in pista del compagno di squadra

TEST BARCELLONA, IL DAY-1 LIVE - TUTTE LE FOTO DEL DAY-1