Il pilota polacco, terza guida dell'Alfa Romeo, sul Mondiale che scatterà il 20 marzo: "L'inizio di una nuova stagione è sempre un momento in cui aspettative, speranze e progetti si incontrano. Con i nuovi regolamenti è un salto nell'ignoto, ma è stato fatto un grande lavoro per la nuova C42"

Terzo anno in Alfa Romeo Racing per Robert Kubica. Il collaudatore e guida di riserva del team di Hinwil metterà ancora una volta la sua esperienza a disposizione dell'Alfa, anche se questa vota sarà diverso: "L'inizio di una nuova stagione è sempre un momento in cui aspettative, speranze e progetti si incontrano: quest'anno la posta in gioco è ancora più alta, stiamo facendo un piccolo salto nell'ignoto con i nuovi regolamenti"