Prima foto di gruppo ufficiale per i piloti di F1, impegnati nella prima giornata delle tre giornate di test in Bahrain, fondamentali per preparare al meglio il via del Mondiale che scatterà il 20 marzo sempre a Sakhir. Assente ('giustificato') Daniel Ricciardo, out nel Day-1 per problemi fisici

BAHRAIN, LA PRIMA GIORNATA DI TEST LIVE