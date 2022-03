Leclerc: "Lotterò per vincere in ogni gara"

Il pilota monegasco, impegnato nella seconda giornata di test in Bahrain, in esclusiva a Sky: "L'obiettivo è essere davanti e battagliare per la vittoria in ogni gara. È stato fatto un grande lavoro in questi anni alla Ferrari ed è ora di raccogliere i frutti"

Charles Leclerc a 360 gradi: dalle sensazioni alla guida della nuova Ferrari alle ambizioni in vista dell'imminente inizio del Mondiale, che partirà il 20 marzo: ecco l'intervista che il pilota monegasco ha concesso in esclusiva per Sky Sport F1 in questa seconda giornata di test in Bahrain.



Che tipo di aggettivo daresti alla tua nuova macchina? Noi l'abbiamo definita sincera...



"Direi costante. Tutti i giorni abbiamo effettuato tanti giri, con pochi problemi, e questo è un buon segno. Non vuol dire niente a livello di performance, ma poter fornire più risposte e dati possibili agli ingegneri è molto importante, soprattutto per un nuovo progetto come il nostro. Se è anche veloce... questo non lo ancora".

Sono monoposto che vi stanno facendo 'remare': più pesanti, bloccaggi, bisogna abituarsi a un bilanciamento diverso. Sainz sembra un po' preoccupato, tu?

"Sicuramente è una macchina molto diversa da guidare rispetto all'anno scorso. Più aggressiva, ci sono molti più 'saltellamenti' in rettilineo se confrontati con il 2021 ma abbiamo già migliorato tanto rispetto a Barcellona. Le monoposto sono anche più basse e la visibilità è cambiata. Macchine più pesanti, certo, e quindi anche un modo differente di frenare. Ci vorrà ancora un po' di tempo per abituarsi".

Hai trovato la F1-75 coerente con il simulatore?

"Sì, assolutamente. Avevamo un nuovo simulatore e potevano sorgere dei problemimi, ma invece tutto è andato molto bene dall'inizio e anche questa correlazione simulatore-pista è un altro fattore molto positivo".