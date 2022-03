Monoposto in pista nel deserto del Bahrain per la seconda giornata di test. Verstappen il primo a girare sulla Red Bull, Russell per la Mercedes e Leclerc per la Ferrari. Out ancora Ricciardo per un attacco influenzale. E' il giorno del ritorno sulla Haas di Magnussen. I test e tutto il Mondiale live su Sky Sport F1 (canale 207)

TEST F1 BAHRAIN, LA DIRETTA DEL DAY-2 - FOTO: FIAMME DALLA WILLIAMS