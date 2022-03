Le differenze tra Barcellona e Sakhir, ma anche e soprattutto le sensazioni sulla sua Ferrari. Carlos Sainz ha parlato in conferenza stampa nel Day-2 dei test prima di scendere in pista per la sessione del pomeriggio. "Delta e asfalto cambiano rispetto a Barcellona, qui in Bahrain il tracciato è più complicato - ha raccontato il pilota spagnolo della Ferrari -. E poi c'è il vento. Però è anche per questo che ci stiamo divertendo, pur rispettando la tabella del nostro lavoro". E sulla questione del "saltellamento" della F1-75, Sainz sottolinea che il team sta cercando la soluzione giusta.