Parla il numero uno del box anglo-austriaco a Sky Sport F1: "Le nuove regole porteranno a un'evoluzione nel corso della stagione e già dalla prima gara. Poi c'è pressione per il budget cap e questa è una sfida per tutti noi. Capiremo gli equilibri dopo tre gare". E sull'ex direttore di gara Masi: "Dispiace, è stata dura per lui"



TEST F1, DAY-2 BAHRAIN LIVE