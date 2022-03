Il team principal della Rossa nella terza e ultima giorata di test a Sakhir: "La nostra preparazione è stata tanta roba, abbiamo raccolto dati e non abbiamo avuto intoppi. Voto 8, ma non siamo noi i favoriti. La prima gara può essere spettacolare, ma ci sarà più equilibrio e siamo soddisfatti del lavoro fatto". E sulla Mercedes fa capire che la W13 non rispecchia lo spirito del regolamento LA CRONACA DEL DAY-3 - LE NOVITA' RED BULL - LE FOTO DEL DAY-3 Condividi

C'è ottimismo in casa Ferrari, al di là dei risultati e dei tempi che il team di Maranello ha raccolto nei test di Barcellona e Sakhir. C'è ottimismo, tanto, nelle parole del team principal Mattia Biinotto, e questo vale parecchio a pochi giorni dal via del Mondiale. "Come preprazione la Ferrari è tanta roba - ha detto a Sky Sport F1 - siamo arrivati preparati senza intoppi e raccolto molti dati. Abbiamo girato sempre e raccogliere informazioni era il nostro obiettivo. Un esrecizio fatto bene, Un Voto? 8 alla preparazione".

Sull'ufficio facce Ferrari "Siamo consapevoli del valore degli avversari. Sono forti e lo stanno dimostrando anche oggi (nel Day- dei test, ndr). Dicono che siamo favoriti, ma non è così. Lo sono i campioni dello scorso anno. La Red Bull oggi ha portato degli sviluppi e dimostrato di essere forte. La concorrenza sarà forte. Ci sono sorrisi, anche dei nostri piloti per una macchina che si può portare al limite. E' una buona base".

Sugli equilibri del Mondiale "Diffcile giudicare al momento, ma posso dire che ci saranno tre team vicini. Loro i favoriti, noi gli outsider".

Sulle pance degli altri. E la Mercedes... "Le pance degli altri? Le abbiamo provate tutte le soluzioni - spiega Binotto - e abbiamo fatto delle scelte consapevoli, che per noi erano le migliori. Oggi ci sono della macchine diverse e non me l'aspettavo. Questo però è anche bello per lo spettacolo". Binotto fa anche capire che le soluzioni scelte dalla Mercedes per lui non rispecchiano lo spirito dell'attuale regolamento.

"Ora più pronti a batterci" "Siamo più pronti a batterci rispetto allo scorso anno. Abbiamo sempre detto che il 2022 era un'opportunità. Oggi siamo in cima (alla classifica del Day-3, poi Leclerc passato da Versatppen ndr), ma poi va spiegata e raccontata questa giornata, con le gomme e le prestazioni degli altri. Ma non siamo lontani. Serviranno 3-4 gare per capire il potenziale di tutti e quello del prossimo weekend non sarà un bilancio definitivo".

"Strada lunga" "La strada sarà lunga e non conterà solo il punto di partenza, ma tutto lo sviluppo. Però la premessa di una gara spettacolare c'è".