Pressione per il team, che qui ha vinto due volte, e pressione per Max Verstappen, che invece qui non ha mai trionfato. Sulla carta la prima gara è già in salita per il campione del mondo in carica

Per Red Bull e Verstappen l’anno scorso c’era tutta la pressione della lotta mondiale; ora che hanno ottenuto il prestigioso traguardo, gli orizzonti si spostano più in là: è tempo per il team austriaco di andare a ritoccare qualche “buco nero” nel loro palmarès. Si comincia subito in salita, a Sakhir: la Red Bull ha vinto qui solo due volte, con Vettel nel 2012 e 2013, ma il bilancio è ancora più scarno se consideriamo la gara d’apertura del campionato, indipendentemente dal tracciato in cui è stata corsa. Ebbene, in 17 partecipazioni al Mondiale, solo una volta la Red Bull ha vinto la gara d’apertura, nel 2011 con Vettel in Australia. Verstappen, dal canto suo, non ha mai vinto in Bahrain, finendo secondo alle spalle del suo grande rivale Hamilton sia l’anno scorso che due anni fa. Max, vincitore dell’ultima gara del 2021, oltre al primo successo in Bahrain, è chiamato anche ad un’altra piccola impresa: vincere l’ultima gara di un campionato e la prima del successivo. Non succede dal 2015-2016 (Nico Rosberg).