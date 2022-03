Non solo Formula 1 nel prossimo weekend di Sakhir che apre il Mondiale 2022. In pista anche Formula 2 e Formula 3, categorie che come altri sport hanno risentito della recente e dolorosa guerra in Ucraina. In Bahrain la prima tappa dei due campionati che potrete seguire live su Sky Sport F1 (canale 207) Condividi

La recente dolorosa invasione dell’Ucraina da parte della Russia, al di là di ogni analisi geopolitica e storica e di qualunque doverosa ricerca su cause e su conseguenze degli eventi bellici che da millenni sconvolgono il pianeta, ha investito anche il mondo dello sport che -nonostante abbia ribadito a gran voce di voler restare ovviamente lontano dalla politica e sventolando il vessillo della neutralità- è entrato senza indugiare nel dibattito quotidiano e partecipa attivamente alla messa al bando immediata di chiunque e/o qualunque cosa possieda anche una seppur vaga origine russa da qualsivoglia campionato e/o manifestazione. E, nel mondo dei motori, dunque anche di team, piloti e sponsor russi. Il che ha provocato un piccolo terremoto soprattutto nelle categorie minori propedeutiche alla Formula 1, nelle quali sono stati frettolosamente redatti comunicati stampa, ricostruiti line-ups, ricalcolati budget.

La fine dei legami fra la Fia e i Mazepin, ad esempio, non solo è costato al giovane Nikita il sedile nella massima formula, ma per affinità oligarchiche e proprietà ha condotto anche alla sparizione del marchio Uralkali in F2, F3, GB3 e British F4. Escluso quindi che possa perciò tornare a suonare sul podio e dintorni il ‘Gosudárstvennyj gimn Rossíjskoj Federácii’, che campionato si aprirà nel prossimo week-end in Bahrain per F2 e F3? I recenti test di Sakhir, tra imbarazzi e tempeste di sabbia, hanno detto poco, in verità.

In F2 rookies in cerca di chilometraggio hanno girato troppo poco per impadronirsi delle loro nuove monoposto, un handicap anche per il debuttante team Van Amersfoort, che pure di esperienza ne ha a tonnellate. Occhi puntati su Liam Lawson (Carlin) e soprattutto Dennis Hauger (Prema), quest’ultimo campione uscente della F3, e Theo Pourchaire (ART GP).

Ultima chiamata seria per Nissany, Vesti, Sargeant, Armstrong. In F3 c’è attesa per la stagione di Roma Stanek (Trident), Arthur Leclerc (Prema) e molta curiosità per il debutto assoluto di Francesco Pizzi (Charouz) e soprattutto di Enzo Trulli (Carlin), fresco vincitore della F4 degli Emirati e dal DNA vincente: il papà è infatti, proprio Jarno Trulli, per 14 anni alfiere italiano in F1, che in carriera ha partecipato a 256 GP vincendone 1 e conquistando 11 podi, saltando dalla Minardi alla Prost, dalla Jordan alla Renault, dalla Toyota alla Lotus. F2 e F3 tornano quest’anno all’antico, correranno nuovamente negli stessi week-end della F1 e insieme, con la rinuncia al format a tre gare e la riscoperta di un vecchio spirito di corpo per scalare i varchi dei paddock: con piloti lontani ma vicini alla Formula 1 dei desideri e non più considerati un mondo a parte…