Hamilton torna alle origini: casco giallo come all'epoca dei kart. Il papà, tempo fa aveva spiegato che non era un omaggio per il suo idolo Senna, ma un modo per rendersi riconoscibile. A noi ricorda anche quello usato da Rossi nello "scambio" di Valencia, quando il Dottore salì sulla Mercedes e Lewis sulla Yamaha

LE PROVE LIBERE DEL BAHRAIN LIVE